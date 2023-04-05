Edirne'de Avukatlar Günü töreninde depremlerde hayatını kaybeden avukatlar anıldı

Edirne’de 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden avukatlar anıldı.

Edirne’de 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü dolayısıyla Atatürk Heykeli önünde tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 121 avukatın acısını bir kez daha yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

Edirne Barosu olarak depremden etkilenen avukatlarını görevlerini sürdürebilmeleri için mücadele ettiklerini vurgulayan Karakoç, "Deprem bölgesindeki barolara kayıtlı 17 bin 964 avukat ve 3 bin 762 stajyer avukat meslektaşımız, depremin sonuçlarından doğrudan etkilenmiş; 10 bine yakın meslektaşımızın ev ve/veya ofislerinde ağır hasar meydana gelmiştir. Bu şartlar altında, başta deprem bölgesi olmak üzere, yurttaşlarımızın adalete erişim haklarının güvencesi, dün olduğu gibi bugün de avukatlardır. Güçlü bir savunma makamının, bağımsız yargının ve adil yargılanma hakkının teminatı olduğunun bilinciyle depremden etkilenen tüm meslektaşlarımızın avukatlık mesleklerini tekrar icra edebilmeleri için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen tören, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.