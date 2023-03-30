Edirne'de ayçiçeği ekim mesaisi başladı

Edirne’de geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışların ardından toprağın tava gelmesiyle birlikte hazırlıklarını tamamlayan çiftçiler, ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturmaya başladı.

Türkiye’nin önde gelen ayçiçeği üretim merkezlerinden birisi olan Edirne’de, geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışlar toprağa can suyu, çiftçilere umut oldu. Kış yağışlarının yetersiz olmasından dolayı endişe duyan üreticiler, ayçiçeği ekimi öncesi yağan yağmurun ardından hazırlıklara başladı.

Trakya bölgesinde kış mevsiminin kurak geçtiğini söyleyen Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, geçtiğimiz haftalarda etkili olan yağışların bir nebze de olsa çiftçileri rahatlattığını belirtti. Yağışların devam etmesini beklediklerini aktaran Kırbiç, Trakya bölgesinde bazı bölgelerde ayçiçeği ekiminin başladığını yağışların da ekili alanlara ilaç olduğunu ifade etti.

Trakya’da özellikle Edirne bölgesinde, Ahmetbey ve Pınarhisar’ın en erken ekim yapan bölgeler olduğuna değinen Kırbiç, yazın kurak geçmesinden dolayı üreticilerin erken ekimin daha verimli olacağı kanaatinde olduğuna dikkat çekti.

Ayçiçeği, buğday ve çeltiğin ana ürün olması sebebiyle üretimin oldukça önemli olduğunu ifade eden Kırbiç, çiftçilerin gübreleme ve ilaçlamalarını yaptığını ve yağışların da memnun ettiğini söyledi.

"Erken ekimin riskleri de var"

Erken ekimin riskleri de olduğunun altını çizen Kırbiç, Trakya bölgesindeki en büyük sıkıntının mildiyö yani ayçiçeklerin köse kalması olduğuna değindi. Bu yıl köse hastalığı ile karşılaşmamayı umut ettiklerini belirten Kırbiç, havalar ısınınca bu riskin biraz daha düşeceğini ifade etti.

"Aldığımız yağışlar sayesinde bir rahatlama yaşadık"

Buğday ekim döneminden beri ciddi bir yağış olmadığını hatırlatan Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, "Çiftçilerimiz hep tedirgindi. Edirne’nin yıllık yağış ortalaması 500-600 milimetre. Bu dönemler en fazla yağış almamız gereken dönemlerdi. Kar yağışı da olmadı, yağmur eksik kaldı ve kış aylarında hava ılıman geçti. Önümüzdeki dönemlerde hava kırılacak, aldığımız yağışlar sayesinde bir rahatlama yaşadık. Bu yağışlar çiftçilerimizi olumlu yönde etkileyecektir" ifadelerine yer verdi.

"Yağışla ayçiçeği ekimine uygun bir zemin hazırlandı"

2023 sezonu ayçiçeği ekiminin başladığını söyleyen Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, "Hava şartları ve toprak doygunluğuna göre yaklaşık 1 ay daha ekim devam eder. Nisan 15-20’si gibi ekimin biteceğini tahmin ediyorum. Bu sene Edirne bölgemizde mevsim normallerinin yüzde 10’u 15’i kadar yağış aldık kış yağışı çok düşük. Mart ayında etkili olan yağışla ayçiçeği ekimine uygun bir zemin hazırlandı. Tava yaptıktan sonra çıkış sorunu yaşanacağını düşünmüyoruz. Ayçiçeği kışlık yağışlarla özellikle kar yağdığında toprağın altında biriktirdiği suyla olgunlaşma ve taneleşme dönemini yapıyor. Bu sene bunu yaşamadık. Umudumuz Nisan ve Mayıs aylarında mevsim normallerinin üzerinde yağış olması ve toprağın suya doyması yönünde" dedi.

Ayçiçeği ekimine başladıklarını söyleyen Edirneli çiftçilerden Sercan Öz, geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışların ayçiçeği ekimi öncesi toprağa iyi geldiğini belirtti.