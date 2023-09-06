Edirne'de ayçiçeği tarlasında 450 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Edirne Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde bir tarlada ayçiçeği tarlasına gizlenmiş 450 kök kenevir ele geçirdi.

Edirne'de ayçiçeği tarlasında 450 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
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Edirne Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde bir tarlada ayçiçeği tarlasına gizlenmiş 450 kök kenevir ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ayçiçeği tarlasında uyuşturucu madde ekildiğine dair ihbar aldı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Narkotik dedektör köpeği ile birlikte gerçekleştirilen operasyonda Lalapaşa ilçesinde 1 şüphelinin ayçiçeği tarlasında boyları 125-150 santimetre olan 450 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.