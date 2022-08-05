Edirne'de ayçiçeğinde ilk ürün 13 liradan satıldı

Meclis Başkanı Fedai Canım ile ETB üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen salon satışı neticesinde Edirne’ye bağlı Kemalköy’den Ömer Göktaş’a ait 2 ton ayçiçeği, ETB Meclis Üyesi Oğuz Kurban tarafından kilogramı 13 liradan satın alındı. ETB Meclis Başkanı Fedai Canım, üretici Ömer Göktaş’ı kutlayarak, günün anısına 100 litre mazot ile plaket hediye etti.