Edirne'de ayçiçeğinde yüksek rekolte bekleniyor

Türkiye’de üretilen ayçiçeğinin yüzde 15’ini karşılayan Edirne’de bu yıl yüksek verim bekleniyor.

Türkiye’de buğdayın yüzde 11,5’ini, ayçiçeğinin ise yüzde 23’ünü üreten Trakya’da yüksek verim beklentisi çiftçiyi sevindiriyor. Türkiye’nin tahıl ambarlarından Trakya’da, mevsimsel yağışlarla birlikte ayçiçeğinde de yüksek verim bekleniyor.

Edirneli üreticiler bu sezon, hasat dönemine günler kalan ayçiçeklerinin gelişiminden memnun olduklarını dile getirdi. Edirne’de ayçiçeklerinin çiçek açmasının ardından tarlalar sarıya büründü. Mart ayında ilk ekimi yapılan ayçiçek tarlaların sarıya boyandığını gören üreticiler, bu yıl verim beklentilerinin yüksek olduğunu ifade etti.

“Yaklaşık 25 gün sonra ayçiçeği hasadı yapılacaktır”

Mart ayında ekilen ayçiçekleri için bu yılın verimli geçeceğini belirten Edirneli çiftçilerden Seçkin Varol, ayçiçeklerini erken ekenlerin dönüm başına 200 kilogram verim alabileceğini ifade ederek, “Genelde bölgede kuru tarım yapılıyor. Edirne ve Kırklareli bölgesinin çoğu yeri ayçiçeği, buğday, mısır üzerine ekim yapılır. Yaklaşık 25 gün sonra ayçiçeği hasadı yapılacaktır. İki posta ekim yapanlar ise Eylül ayının sonunda hasada başlayacaktır. İlk ayçiçeği ekimi yapanların tarlaları sarıya tamamen boyandı. Ayçiçekleri, güneş nereye dönerse o tarafa fotosentez için dönüyor. Bütün çiftçilere bereketli hasatlar, bol kazançlar diliyorum” dedi.