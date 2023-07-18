Edirne'de balya işçilerinin kavurucu sıcakta zorlu mesaisi: Günde bin ila bin 500 TL arası kazanıyorlar

Edirne’de buğday hasadının ardından tarlalardaki sapların toplanmasıyla balya işçilerinin 45 derecede zorlu mesaisi başladı.

Edirne’de tarım işçilerinin kavurucu sıcaklar altında zorlu mesaisi sürüyor. Buğday tarlaları biçildikten sonra hayvancılıkta yem olarak kullanılan samanlar ilk olarak makineyle bağlanarak balyalar haline getiriliyor. Yaklaşık 25 kilogram ağırlığındaki saman balyaları daha sonra işçiler tarafından traktörlere ve tırlara yükleniyor.

Saman balyaları tarlalardan ahırlara götürülmek üzere bölgede "balyacılar" olarak adlandırılan sezonluk işçiler tarafından kavurucu sıcaklara rağmen tarlalardan tek tek alınıyor. İşçiler, yılda bu işe yaklaşık 15-20 gün ayırarak günlük bin ile bin 500 Türk lirası kazanç elde ediyor.

Yakıcı güneşin altında çalışan balya işçileri, bir yandan sıcak hava direnirken, diğer yandan ise toz ve sapların neden olduğu kaşıntıdan korunmak için farklı yollar deniyor. Yüzlerini tülbentle kapatıp kendilerini tozdan koruyan işçiler, şapka ile de sıcak hava çarpmasının önüne geçmeye çalışıyor.

"Saman balya işçiliği zor bir iş olduğu için kimse yapmak istemez"

Saman balyacılığı dışında hayvancılıkla uğraştığını ifade eden Ahmet Akar, sıcak havaların kendilerini çok zorladığını belirterek, "Balyaları toplayarak kış mevsimi için hazırlık yapacağız. Şu anda 43 ile 45 derece sıcaklıkta hayvanlarımız için çalışıyoruz. Geçen yıl balya bağlama fiyatı 12 lira iken bu yıl ise 15 liradan bağlanıyor. Saman balya işçiliği zor bir iş olduğu için kimse yapmak istemez. Sıcaklık normalde 42 derece ama biz çalıştığımızda ısındığımızdan dolayı 47 dereceyi hissediyoruz. Çalışmaya mecburuz” dedi.

"Bu işle çoluk çocuğumuza bir parça ekmek götürmek için çalışıyoruz"

Balya işçilerinden Hüseyin Dizlik, sıcak havada çalışmaya alıştıklarını vurgulayarak, “Bazen susuz kalıyoruz tarlalarda ama çalışmaya devam ediyoruz. Ağzımız burnumuz sıcaktan dolayı kurudu ama hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için çalışıyoruz. Gözümüze saman sapları ve toz girmemesi için tülbent bağlıyoruz. Normalde gözlük bağlıyoruz ama gözlük bulanık gösteriyor. Bu işle çoluk çocuğumuza bir parça ekmek götürmek için çalışıyoruz. Balyaların tanesini 8 liradan yüklüyoruz. Şu an yüklediğimiz balyalar ise İzmir’e götürülecek. Günlük kazancımız ise bin lira ila bin 500 lira arası değişiyor. Senede ise 20 gün bu işi yapıyorum. Zamanında bizi çok yordukları için hamurumuz kuvvetli” diye konuştu.

"Yanıyoruz sıcaklıktan"

Bazen 50 derece sıcaklıklar altında çalıştıklarını söyleyen işçilerden Aycan Çelik, yaklaşık 10 yıldır bu işle uğraştığına değinerek, “Bu işi yapmak herkesin harcı değildir. Bazen 50 dereceyi bulan sıcaklığın altında çalışıyoruz. Yanıyoruz sıcaklıktan. İlk başta bu işi yapmak bize de zor geldi ama zamanla yaparak alıştık. Bütün vücudumuz saman içerisinde kaldığından dolayı kaşınıyoruz. O yüzden önlem alsak da yine de samanlar vücudumuza giriyor” ifadelerini kullandı.