Edirne'de bin 209 kaçak göçmen ve 35 şüpheli organizatör yakalandı

Edirne jandarma ekipleri, son 1 ay içerisinde yaptığı çalışmalarda bin 209 kaçak göçmen ve 35 şüpheli organizatör yakaladı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk bölgesinde “Göçmen Kaçakçılığı” ile mücadeleye yönelik çalışmalar sürüyor. Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından son bir ay içerisinde hava destekli devam eden faaliyetler neticesinde bin 209 kaçak göçmen, 35 şüpheli organizatör ve göçmen kaçakçılığında kullandıkları 27 araç ile yakalandı.

Yakalanan göçmen şahıslar ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Şüpheli 35 organizatör ise işlemlerine yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlar yediemin otoparkına teslim edildi.