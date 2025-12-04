Edirne'de binlerce makaron ele geçirildi

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerince iki iş yerinde yapılan aramalarda 4 bin 540 adet doldurulmuş makaron ile 10 kilo 470 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne’de Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede kaçak sigara ve doldurulmuş makaron satışına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. İşletmeciliğini R.S.’nin yaptığı, A.E.C.S. adına kayıtlı Kavak Mahallesi Hayrabolu Caddesi üzerindeki iş yerinde ve Küçük Şehsuvarbey Mahallesi Eski Hükümet Caddesi’ndeki diğer iş yerinde paketlenmiş halde tütün doldurulmuş makaron satıldığı tespit edildi.

Ekiplerin yaptığı denetimlerde 40 adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Ardından Uzunköprü Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan arama kararı doğrultusunda iş yerleri, R.S.’nin aracı ve ikameti dahil olmak üzere toplam 4 adreste arama yapıldı. Aramalarda 4 bin 540 adet tütün doldurulmuş makaron ile 10 kilo 470 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İşyeri sahibi A.E.C.S., işletmeci R.S. ve çalışan M.Ç. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan tahkikat başlatıldığı bildirildi.