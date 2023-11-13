Edirne'de bir araçta uyuşturucu ve silah yakalandı

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Edirne'de bir araçta uyuşturucu ve silah yakalandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Edirne’de jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir araçta gerçekleştirdiği aramada 1,24 gram metamfetamin maddesi, 1,27 gram skunk maddesi, 2 adet extacy isimli uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Araçta yakalanan 2 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.