Edirne'de bir evde yapılan aramada ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde şüpheli bir adrese yapılan aramada 3 ruhsatsız av tüfeği ve 11 adet av tüfeği fişeği ele geçirilirken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Edirne'de bir evde yapılan aramada ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde şüpheli bir adrese yapılan aramada 3 ruhsatsız av tüfeği ve 11 adet av tüfeği fişeği ele geçirilirken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerin, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde 2 şüphelinin evinde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 11 adet av tüfeği fişeği ele geçirilerek el konuldu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

İki şüpheli şahıs hakkında gerekli idari yaptırım uygulandı.