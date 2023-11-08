Edirne'de bir evde yapılan aramada ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde şüpheli bir adrese yapılan aramada 3 ruhsatsız av tüfeği ve 11 adet av tüfeği fişeği ele geçirilirken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde şüpheli bir adrese yapılan aramada 3 ruhsatsız av tüfeği ve 11 adet av tüfeği fişeği ele geçirilirken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerin, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde 2 şüphelinin evinde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 11 adet av tüfeği fişeği ele geçirilerek el konuldu.
İki şüpheli şahıs hakkında gerekli idari yaptırım uygulandı.