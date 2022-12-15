Edirne'de bir iş yerinde çok sayıda taklit ayakkabı ele geçirildi

Edirne’de yürütülen soruşturma çerçevesinde polis ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada çok sayıda taklit ayakkabı ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde belirlenen şüphelilerin iş yerlerinde arama yaptı. Yapılan aramada, ünlü bir markanın taklidi olan 2,5 milyon Türk lirası değerinde 906 çift ve 17 tek ayakkabı ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.