Edirne'de bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının zanlısı yakalandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, bir kişinin silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği olayla ilgili yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmaya hazırlanan şüpheli Havsa’da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Bülent Ecevit Caddesi’ndeki bir apartmanın otoparkına park eden Metin Budak’ın (41) 34 YZS 43 plakalı minibüsünün yanına gelen E.S. (26) yanındaki tabancayla Budak’a 6 el ateş etti. Metin Budak, göğsüne isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanırken, E.S. olay yerinden kaçtı. Komşuları tarafından özel bir araçla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Budak, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yurt dışına çıkış yapmak isterken yakalandı

Olayın ardından şüpheli E.S.’nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan da olay yerinde incelemelerde bulundu. E.S. yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak için bindiği takside, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Edirne Cinayet Büro Amirliği ve Havsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu Havsa girişinde yakalandı. Polis, olayda kullanılan tabanca, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir çöp konteynerinde buldu. E.S. Havsa’dan Keşan’a getirilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.