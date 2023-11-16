Edirne'de bir tırda 10 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'de bir tırda yapılan aramada 10 kilogram kokain ele geçirildi.

Edirne'de bir tırda 10 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Edirne’de bir tırda yapılan aramada 10 kilogram kokain ele geçirildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelilerin bulunduğu tırı otoban gişelerinde durdurdu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Tırda yapılan aramalar sonucu 10 kilogram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.