Edirne'de bomba paniği: Şüpheli çantadan kıyafet çıktı

Edirne’de Mithat Paşa Mahallesi Rasathane Sokağa bırakılan ve paniğe sebep olan şüpheli sırt çantası fünye ile patlatıldı, içerisinden ise yaşam malzemesi çıktı.

Alınan bilgiye göre, Mithat Paşa Mahallesi Rasathane Sokak’ta HDP İl Başkanlığı’nın bulunduğu ara sokakta ağzı açık olduğu görülen sırt çantası paniğe sebep oldu. Sırt çantasını gören vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Bölgede geniş çaplı önlem alan ekipler, şerit çekerek vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Trafik ekipleri ise şüpheli çantanın bulunduğu alana yakın konumda park halindeki araçların da kaldırılmasını istedi. Yol ise kısa süreli trafiğe kapatıldı.

Olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanlarının bölgeye gelmesinin ardından inceleme başlatıldı. Şüpheli çanta bomba imha uzmanı tarafından fünye yardımıyla ile patlatıldı. Şüpheli çantanın içerisinden ise yaşam malzemesi çıktı.

Olayın ardından bölgedeki trafik normale döndü.