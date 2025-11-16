Edirne'de bozuk yollar sürücüleri mağdur ediyor

Edirne’de seyir halindeyken yoldaki çukurlara giren sürücüler, araçlarında oluşan hasarlar sebebiyle ciddi maddi zarara uğruyor. Polis ekiplerinin tutanağa yol hatasını "belediye sorumluluğunda" olarak geçirdiğini belirten vatandaşlar, yetkililerden çözüm bekliyor.

Edirne’de araçla çukura girdiğinde büyük bir sarsıntı yaşadığını ifade eden sürücüler, lastiklerin yarılması, jantların eğilmesi ve alt takımda ciddi hasar meydana gelmesi gibi sorunlar yaşadıklarını aktardı. Kentte benzer şikayetlerin arttığını belirten vatandaşlar, özellikle gece saatlerinde açık bırakılan kazı alanları ve çukurların büyük risk oluşturduğunu vurguladı.

Edirne şehir merkezinde bozuk yol sorunlarının sürücüler için ciddi tehlike oluşturduğu belirtilirken, vatandaşlar sorunun bir an önce çözülmesini talep ediyor.

"Yetkililerden çözüm bekliyoruz"

Mağdur sürücü Muharrem Duran, "Arabamla yolda ilerlerken büyük bir çukura düştüm. Daha önce kazı yapılmış ama üzeri kapatılmamış. Edirne’nin birçok noktasında aynı şekilde açık kazılar var; hep yarım işler yapılıyor. İki lastiğim yarıldı, jantlarım eğildi, alt takımım hasar gördü. Maddi ve manevi büyük bir mağduriyet yaşıyorum. Polis tutanağında da yol hatasının belediyeye ait olduğu açıkça yazıyor. Belgelerimle birlikte başvurumu yaptım ancak zararımın karşılanıp karşılanmayacağı belirsiz. Edirne’de yol çalışmaları gerçekten çok kötü. Bu kadar çok açık çukurun olması, rögar kapaklarının zeminden aşağıda kalması kabul edilebilir bir durum değil. Yetkililerden çözüm bekliyoruz. 30 bin lira hasarımız var" dedi.