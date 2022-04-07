Edirne'de buğday 5 lira 440 kuruştan satıldı

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 5 lira 440 kuruştan satıldı.

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  • 07.04.2022 10:46
  • Güncelleme: 08.04.2022 00:24
Edirne'de buğday 5 lira 440 kuruştan satıldı
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Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Edirne Ticaret Borsası’nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 5 lira 440 kuruştan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası’nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5 lira 440 kuruştan satıldı. Edirne Ticaret Borsası’nda işlem gören bazı ürünlerde fiyatlar şu şekilde işlem görüyor:

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“Buğday kilogram en düşük 5,192 TL, en yüksek 5,440 TL, ayçiçeği kilogram en düşük 14,012 TL en yüksek 14,322 TL, dana kilogram en düşük 33,65 TL en yüksek 55,52 TL, düve kilogram en düşük 32,85 TL en yüksek 47,52 TL, inek kilogram en düşük 21,55 TL en yüksek 43,42 TL, koyun kilogram en düşük 22,30 TL en yüksek 35,00 TL, kuzu kilogram en düşük 41,90 TL en yüksek 46,45 TL, süt kuzusu kilogram en düşük 37,90 TL en yüksek 48,90 TL, toklu kilogram en düşük 29,70 TL en yüksek 34,40 TL.”

İHA

SHA-Y
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