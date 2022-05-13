Edirne'de buğday 5 lira 783 kuruştan satıldı

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 5 lira 783 kuruştan satıldı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 13.05.2022 16:54
  • Güncelleme: 13.05.2022 18:40
Edirne'de buğday 5 lira 783 kuruştan satıldı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Edirne Ticaret Borsası’nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 5 lira 783 kuruştan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası’nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5 lira 783 kuruştan satıldı. Edirne Ticaret Borsası’nda bugün işlem gören diğer ürün ise arpa oldu.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Buğdayın kilosu en düşük 5,509 TL, en yüksek 5,901 TL, ortalama 5,783 TL’den, arpanın kilosu ise en düşük 5,502 TL en yüksek 5,502 TL ortalama 5,502 TL’den satışa sunuldu.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Silivri'de '5 Adımda güvenli trafik' etkinliği

Silivri’de ‘5 Adımda güvenli trafik’ etkinliği

Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi

Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi

Başkan Yılmaz'dan Asel bebeğe destek daveti

Başkan Yılmaz’dan Asel bebeğe destek daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti

Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Silivri Sahilinde kan aktı: 1 Ağır yaralı

Silivri Sahilinde kan aktı: 1 Ağır yaralı

2
Kadın Bayram sonsuzluğa uğurlandı

Kadın Bayram sonsuzluğa uğurlandı

3
Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

4
Başkan Yılmaz: 'Üstüne basıp geçeceğim'

Başkan Yılmaz: ‘Üstüne basıp geçeceğim’

5
Doğurduğu bebeği balkondan aşağıya attı

Doğurduğu bebeği balkondan aşağıya attı

6
Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

Alipaşa'dan gol rekoru 12-0

Alipaşa’dan gol rekoru 12-0

DAHA FAZLA
Esen 'Kaftancıoğlu yalnız değildir'

Esen ‘Kaftancıoğlu yalnız değildir’

Başkan Yılmaz: 'Üstüne basıp geçeceğim'

Başkan Yılmaz: ‘Üstüne basıp geçeceğim’

Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar

Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar

Başkan Yılmaz 'Verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz'

Başkan Yılmaz 'Verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz'

MHP'li kadınlardan Şehit ve Gazi annelerine ziyaret

MHP’li kadınlardan Şehit ve Gazi annelerine ziyaret