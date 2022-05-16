Edirne'de buğday 5,640 TL'den satıldı

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 5,640 TL'den satıldı.

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  • 16.05.2022 20:36
  • Güncelleme: 16.05.2022 21:44
Edirne'de buğday 5,640 TL'den satıldı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Edirne Ticaret Borsası’nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 5,640 TL’den satıldı.

Edirne Ticaret Borsası’nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5,640 TL’den satıldı. Edirne Ticaret Borsası’nda işlem gören bazı ürünlerde fiyatlar şu şekilde işlem görüyor:

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“Buğday kilogram en düşük 5,492 TL en yüksek 5,757 TL, Arpa kilogram en düşük 5,356 TL en yüksek 5,356 TL, Süpürge Teli kilogram en düşük 16,28 TL en yüksek 20,67 TL, Dana kilogram en düşük 40,91 TL en yüksek 67,09 TL, Düve kilogram en düşük 31,70 TL en yüksek 55,30 TL, İnek kilogram en düşük 27,15 TL en yüksek 47,65 TL, Koyun kilogram en düşük 35 TL en yüksek 35 TL, kuzu kilogram en düşük 49,45 TL en yüksek 52,55 TL, süt kuzusu kilogram en düşük 50 TL en yüksek 53,20 TL, Toklu kilogram en düşük 44,70 TL en yüksek 47 TL.”

İHA

SHA Editör
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