Edirne'de buğday 5,656 TL'den satıldı
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 5,656 TL'den satıldı.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör
Edirne Ticaret Borsası’nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 5,656 TL’den satıldı.
Edirne Ticaret Borsası’nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5,656 TL’den satıldı. Edirne Ticaret Borsası’nda bugün işlem gören ürünlerden buğday fiyat şu şekilde işlem görüyor.
“Buğday en düşük 5,572 TL en yüksek 5,774 TL ortalama 5,656 TL’den satışa sunuldu.”
İHA
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