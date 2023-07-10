Edirne'de buğday tarlasında yangın
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yeni hasat edilen buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiyenin erken müdahalesiyle söndürüldü.
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yeni hasat edilen buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiyenin erken müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Uzunköprü ilçesi Kavak Mahallesi Halide Sert Köprüsü yanındaki yeni hasat edilen buğday tarlasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında bulunan tarlada elektrik trafosuna kuşun çarpması ile oluşan kıvılcımların tarlaya sıçraması sonucu yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar, alevleri fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Tarlanın yeni hasat edildiği ve üreticinin yangında zararının olmadığı öğrenildi.