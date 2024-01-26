Edirne'de can pazarı: Yangında mahsur kalan hamile kadın ve diğer vatandaşlar kurtarıldı

Edirne’de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan hamile kadın, vatandaşlar ve evcil köpek, itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla pencere ve balkonlardan kurtarıldı.

Yangın, Edirne Kaleiçi Mahallesi Arif Paşa Caddesi’nde bulunan 5 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne’de 5 katlı apartmanın birinci katında yangın çıktı. Kısa sürede aparmanı kaplayan dumanlar, evlerinde bulunan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yoğun duman nedeniyle binanın merdivenini kullanamayan vatandaşlar, pencere ve balkonlara koştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlatan itfaiye ekipleri, itfaiye merdiveni kullandı.

Ekipler, yangın nedeniyle büyük korku yaşayarak fenalaşan hamile kadını, evcil köpeği, 2 kişiyi ve 2 çocuğu itfaiye merdiveniyle cam ve balkonlardan kurtardı. Kurtarılan hamile kadına ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Dumandan hafif şekilde etkilenen diğer vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kurtarılan vatandaşlar yaşadıkları korku dolu anları anlattı

Gözyaşlarına hakim olamayan ev sahibi Yağmur Balı, evde olmadığını ve çocuklarının evde kaldığı esnada yangın çıktığı belirtti.

Diğer vatandaşlar da yoğun duman nedeniyle apartman merdivenlerinden inemediklerinden dolayı itfaiye merdiveniyle kurtarıldıklarını ifade etti.