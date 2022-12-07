Edirne'de çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu

Edirne’nin Uzunköprü ilçesindeki bir apartmanda bacadan çıkan yangın korkuttu.

Muradiye Mahallesi’nde bir apartmana ait çatı katındaki kalorifer bacası henüz belirlenemeyen nedenle tutuştu. Yangın kısa sürede büyürken, metrelerce yükseğe çıkan dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanan olmaması ise sevindirdi.