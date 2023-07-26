Edirne'de çıkan yangınlar güçlükle söndürüldü

Edirne’de iki ayrı noktada çıkan yangın sıcak ve rüzgarın etkisi ile güçlükle söndürüldü. Yangın 100 dönüm arazide etkili olurken, tarım makinaları zarar gördü.

Meriç Nehri protokol evi alanda saat 16.30 sıralarında duman yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye 3 itfaiye aracı yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yapmış oldukları müdahale sonucunda tutuşan kuru ot ve çalıları yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürdü. Yangın bölgesinde işletmesi bulunan vatandaşlar ise traktörler ile araziye su taşıdı. Yaklaşık 40 dönüm arazide etkili olan yangında çok sayıda ağaç zarar gördü. Yangının nehir kenarında söndürülmeden atılan sigaradan çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Domurcalı köyünde 60 dönüm arazi yandı, tarım makinaları zarar gördü

Süloğlu ilçesine bağlı Domurcalı köyünde meydana gelen anız yangınında 60 dönüm arazi zarar gördü. Yangının yayılması ile civar köylerden gelen traktör, arozözler ve Süloğlu Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden ve evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürüldü. Yangında köyde bulunan vatandaşların tarım ekipmanları zarar gördü.