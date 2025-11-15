Edirne'de ÇKS ve TUKAS değerlendirme toplantısı: Üreticilerin talepleri masaya yatırıldı

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, İl Müdür Yardımcısı Volkan Diriker, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ve merkez mahalle muhtarlarının katılımıyla Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ile Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi (TUKAS) üzerine kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan görüşmede, 2025 üretim sezonuna ilişkin ÇKS başvuru süreçleri ayrıntılı olarak ele alındı. Üreticilerin başvuru sırasında karşılaştığı bürokratik engeller, gerekli belgeler, sistemsel aksaklıklar ve güncellenen başvuru takvimi üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de TUKAS sistemine geçiş süreci ve sahadaki uygulamalar oldu. Muhtarlardan gelen geri bildirimler doğrultusunda, üreticilerin özellikle arazi kayıtları, ürün çeşitliliği beyanı ve dijital sisteme alışma sürecinde yaşadığı sorunlar masaya yatırıldı.

Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, çiftçilerin sahada karşılaştığı sorunları aktararak bürokrasinin azaltılması, işlemlerin hızlandırılması ve bilgilendirme toplantılarının artırılması yönünde taleplerini iletti. Muhtarlar da özellikle kırsal mahallelerde internet erişimi ve dijital okuryazarlık konularında ek destek gerektiğini belirtti.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ise tüm sistemlerde hedeflerinin üreticinin işini kolaylaştırmak, başvuru süreçlerini sadeleştirmek ve çiftçilere daha hızlı hizmet sunmak olduğunu vurguladı. Köse, "Sahadaki her geri bildirim bizim için kıymetli. ÇKS ve TUKAS süreçlerinin sorunsuz işlemesi için tüm paydaşlarımızla koordineli çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Toplantının sonunda, mahalle bazlı bilgilendirme çalışmalarının artırılması ve süreçlere ilişkin yeni bir yol haritasının hazırlanması konusunda mutabakata varıldı.