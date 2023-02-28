Edirne'de çocuk parkını yakan şüpheli yakalandı

Geçtiğimiz Cuma günü Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Rüzgarlı Bahçe Sokak’ta meydana gelen olayda, çocuk oyun grupları ateşe verilmiş ve birçok oyun aleti kullanılamaz hale gelmişti. Olayla ilgili parkta inceleme yapan ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kısa sürede failleri yakaladı.

Çocuk parkının yakılması ile ilgili Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen tahkikat sonucunda; olay günü araç ile çocuk parkına gelen T.T., G.T., A.A., M.E. ve Ç.B.D. isimli şahıslar ile araçla çocuk parkına gelen A.K. isimli şahsın bir süre park içerisinde sohbet ettiği, akabinde B.D. isimli şüphelinin elinde bulunan çakmak ile oynadığı esnada park muhafaza korkuluğunu yaktığı tespit edildi. Kısa sürede yakalanan B.D., ifadesi alınmak üzere Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli B.D savcılığa sevk edildi. B.D. savcılıktaki ifadesinde, ’Parkta çakmak ile oynadığı esnada bir anda çocuk oyun gruplarının alev aldığını, korkup olay yerinden kaçtığını ve kasti olarak hiçbir şey yapmadığını’ belirtti. Şüpheli B.D., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.