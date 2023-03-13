Edirne'de çocukların gözü önünde bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Edirne'de tartıştığı kişiyi çocuklarının gözü önünde bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı.

Edirne'de çocukların gözü önünde bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
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Edirne’de tartıştığı kişiyi çocuklarının gözü önünde bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı.

Edirne’de geçtiğimiz günlerde Sabuni Mahallesi Lari Cami Sokak’ta tartıştığı O.Y.’yi çocuklarının da yanında bulunduğu sırada bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçan S.A, polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanmıştı. Gözaltına alınan S.A’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Edirne Adliyesi’ne götürülen zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.