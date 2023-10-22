Edirne'de Cumhuriyet yürüyüşü düzenlendi

Edirne’de Cumhuriyetin 100’ncü yılı kutlamaları çerçevesinde ’Geçmişe Saygı, Geleceğe Güvenle’ temalı yürüyüş düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birliği (MEB AKUB) koordinasyonunda düzenlenen yürüyüş, Edirne Asker Hastanesi Şehitliği ziyaretiyle başladı. Etkinliğe Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği Ekibi, gönüllü öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Şehitlik ziyareti ile başlayan etkinlikte, Karagöz Tabya, Aynalı Tabya, Hıdırlık Tabya, Yıldırım Köprüsü ziyaret edildi. Daha sonra Lozan Anıtı önünde buluşan kalabalık, Jandarma Şehitliği, Tunca ve Meriç Köprüsü’nü geçerek Saraçlar Caddesi boyunca yürüyüş yaptı.

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Milli Eğitim Müdürlüğü İş, Sağlık ve Güvenlik Birimi Koordinatörü Ahmet Tevfik Erdem, milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarırken Cumhuriyet’in 100. yılında milli mücadelenin köklü hatırasının yaşatılması amacıyla yürüyüş etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Atatürk heykeli önünde bir araya gelen katılımcıların saygı duruşunda bulunması ile etkinlik sona erdi.