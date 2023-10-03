Edirne'de denetimlerde bulunan bin metre sahipsiz ağa el konuldu

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekiplerince su ürünleri stoklarının korunması, sürdürülebilir olarak işletilmesi ve sucul biyoçeşitliliğin devamı için yapılan denetimlerde bin metre sahipsiz ağa el konuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca su ürünleri stoklarının korunması, sürdürülebilir olarak işletilmesi ve sucul biyoçeşitliliğin devamı için rutin denetimler gerçekleştiriliyor. Denetimlerde, karaya çıkış noktaları, balık halleri, nakil güzergahları, işleme ve değerlendirme tesisleri, soğuk hava depoları, toptan ve perakende satış yerlerinde boy, zaman, tür, yer, mesafe ve av araçlarına ilişkin düzenlemelere uyulup uyulmadığını kontrol eden Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 25-29 Eylül tarihleri arasında 183 kontrol gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde bin metre sahipsiz ağa el konuldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 25-29 Eylül tarihleri arasında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik ülke genelinde toplam 9 bin 745 eş zamanlı ve çapraz denetim gerçekleştirildiğini ve bu denetimlerde su ürünleri mevzuatına aykırı faaliyet gösteren 110 kişi veya iş yerine idari para cezası uygulandığını açıklamıştı.

Balıkçılığın sürdürülebilirliği çerçevesinde rutin denetimlerin yıl boyu kararlılıkla devam edeceği belirtildi.