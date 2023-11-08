Edirne'de depoda çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edirne'de depoda çıkan yangın söndürüldü
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Edirne’de bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Edirne Kırklareli istikameti E-5 Karayolu üzerinde bulunan bir depoda yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depoda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangın sonucu depoda maddi hasar oluştu.

Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.