Edirne'de devrilen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Edirne’de yan yatan panelvan araçta sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kemal köyü yakınlarında stabilize yolda meydana geldi. Bir firmada şantiye işçisi olarak çalışan Ü.A. idaresindeki panelvan araç, stabilize yolda devrilerek yan yattı. Araç içerisinde sıkışan sürücüyü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki il müdahalesinin ardından yaralı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.