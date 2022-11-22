Edirne'de Diş Hekimleri Günü kutlamaları

Edirne’de Türkiye Bilimsel Diş Hekimliği’nin 114. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Edirne’de 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Atatürk heykeli önünde düzenlenen tören, çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Edirne Diş Hekimleri Odası Başkanı Hasret Kolcular yaptı.

"Toplamda 46 bin diş hekimi olarak hizmet sunumunda görev yapmaktayız"

Türkiye’de bilimsel diş hekimliğinin 114. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirten Edirne Diş Hekimleri Odası Başkanı Hasret Kolcular, "Türk Diş Hekimleri Birliği’ne kayıtlı 34 bin, kamuda çalışan 12 bin diş hekimi ile birlikte toplamda 46 bin diş hekimi olarak ağız ve diş sağlığı hizmet sunumunda görev yapmaktayız. 104 diş hekimliği fakültesinde eğitim gören 39 bin öğrenci ile önümüzdeki 5 sene içerisinde toplamda 80 bin civarında diş hekimine ulaşacağız" dedi.

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ışığında tüm diş hekimlerinin ağız ve diş hizmeti sunumunda bilgilerini güncellemeyi hedeflediklerini aktaran Kolcular, vatandaşların nitelikli ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ulaşmasını sağlamak için çalıştıklarını ifade etti.

Atatürk heykeli önünde düzenlenen tören, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.