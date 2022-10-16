Edirne'de Dünya Astsubaylar Günü kutlandı

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği’nin (TEMAD) 38. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Edirne’de çeşitli etkinlikler düzenlendi.

TEMAD Edirne İl Başkanlığı tarafından ’17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü’ ve TEMAD’ın 38. kuruluş yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Atatürk heykeline çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan TEMAD Edirne Şube Başkanı Aydın Bildiş, "Bugün burada adına Türk ordusu, mensuplarına Mehmetçik denilen o kutsal yuvada ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışı ile görev yapan astsubayların gününü kutluyoruz. Bugün burada mesleğini ‘Mevzuu bahis vatansa, gerisi teferruattır’ ilkesi ile gerektiğinde aileden, yardan ve serden geçenlerin gününü kutluyoruz. Bugün burada Vecihi Hürkuşların, Ömer Halisdemirlerin ününü kutluyoruz. Bağımsızlığımızın ve bölünmez bütünlüğümüzün teminatı olan kahraman ordumuzun şerefli astsubayları, Astsubaylar Gününüz kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Başkan Bildiş, konuşmasının ardından Türk bayrağını Asker Hastanesi Şehitliği’ne götürmeleri için bisikletli gruba teslim etti. Törenin ardından Saraçlar Caddesi’nde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Balık Pazarı Caddesi’ne kadar yürüyüş yapan katılımcılar, bisiklet grubunu bando eşliğinde şehitliğe uğurladı.