Edirne'de düzenlenecek Trakya Kariyer Fuarı, firma yetkilileri ve öğrencileri buluşturacak

Edirne’de Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, paydaş üniversitelerin katkılarıyla 27-28 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek ’Trakya Kariyer Fuarı’, firma yetkilileri ve öğrencileri bir araya getirecek.

27-28 Aralık 2023 tarihlerinde Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek olan ’Trakya Kariyer Fuarı’ ile ilgili basın toplantısı düzenleyen Edirne Valisi Yunus Sezer ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Fuarın Edirne açısından önemli bir etkinlik olacağını söyleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, ayrıca kentin tanıtımı açısından da faydalı olacağını belirterek Edirnelileri etkinliğe davet etti.

"Önemli sanayi kuruluşlarını öğrencilerimizle bir araya getireceğiz"

Güzel ve verimli bir etkinliğe ev sahipliği yapacaklarını dile getiren Vali Sezer, "5 üniversiteden rektörlerimiz ve öğrencilerimiz Edirne’ye gelecek. Bu illerin valileri kentimize gelecek. Önemli sanayi kuruluşlarını öğrencilerimizle bir araya getireceğiz. Hem kendilerini tanıtacaklar hem de öğrencilerden başvuru formalarını alacaklar. Çok önemli isimler Edirne’ye gelerek öğrencilerimizle deneyimlerini paylaşacaklar. Yaklaşık 2 aydır arkadaşlarımız yoğun bir çalışma yürütüyorlar. Fuarda önemli panel ve etkinlikler olacak" ifadelerine yer verdi.

"İki büyük panel yapılacak"

Bugüne kadar fuara 251 firmanın kayıt yaptırdığını söyleyen Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise, geniş katılımlı bir fuar düzenleneceğini belirtti. Güzel bir açılıştan sonra 2 büyük panel yapılacağını aktaran Rektör Tabakoğlu, "Biri savunma sanayisinin paneli, diğeriyse bölgenin kalkınmasında üniversitelerin rolünün ele alındığı panel olacak. Bu panele 5 rektörümüz katılacak. 21 meslek, sektör, kariyer fırsatı ve kariyer planlaması toplantısı olacak. İşe alım süreçleri, firma tanıtım ve eğitim etkinlikleri olmak üzere toplam 35 etkinlik yapılacak. Bölgenin şimdiye kadar yapılmış en büyük etkinliğine hazırlanıyoruz" dedi.

Trakya Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Çanakkale Üniversitesi, Bandırma Üniversitesi olmak üzere 5 üniversitenin fuara katılacağını belirten Rektör Tabakoğlu, bu üniversitelerin rektörleri ve öğrencileri ile büyük ve önemli firmaların fuara katılmış olacağını ifade etti.