Edirne'de eller Filistin için semaya kaldırıldı

Edirne’de Filistin’deki Müslümanlar için duaya duruldu.

Edirne’de yaşayan vatandaşlar, Eski Camii başta olmak üzere kentteki tüm camilerde yatsı namazından önce saf tutup İsrail’in saldırıları sonucu Gazze’de hayatını kaybedenler ve şehitlerimiz için dua etti.

İl Müftüsü Hasan Başoğlu programda bir konuşma yaptı ve dua etti. İl Müftüsü Başoğlu, Gazze’de başta bebeklerin, çocukların, kadınların acımasızca öldürüldüğünü, sözde medeni devlet ve kişilerin bunu görmezden geldiğini, İsrail’in insanlık dışı saldırılarına dünyanın sessiz kaldığını belirtti.

"Mazlumun ahı, titretir arşı"

Başoğlu, "Gazze’de bir insanlık dramı yaşanıyor. Sözde medeni dünya ise bu drama, kana, gözyaşına kayıtsız kalıyor. Ancak din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin mazlumların her daim yanında olan aziz milletimiz ve devletimiz, dün de bugün de masum Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduğunu, başta bugün Edirne’miz olmak üzere çok anlamlı bir şekilde gösteriyor. Unutmayalım ki ’Mazlumun ahı, titretir arşı.’ Bu sebeple hiçbirimiz bu feryada kulak tıkayamayız. Allah tüm dünyadaki mazlum kardeşlerimize yardım eylesin" dedi.

Düzenlenen dua programı, cami cemaatinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Program, kılınan yatsı namazıyla sona erdi.