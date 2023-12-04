Edirne'de etkili olan sağanak vatandaşları sevindirdi

Edirne’de akşam saatlerinde başlayan ve sabah da etkisini sürdürmeye devam eden yağmur, vatandaşları sevindirdi.

Edirne’de akşam saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı. Polis ekipleri, sürücüler ve yayaları dikkatli gitmeleri yönünde uyararak önlem aldı.

Aşırı yağıştan dolayı vatandaşlar suyun içerisine girerek karşıya geçmek zorunda kaldı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar saklanacak yer ararken, yanında şemsiyesi olanlar ise yağmurdan korunmaya çalıştı.

Meteoroloji verilerine göre kentte son 24 saatte metrekareye 23 kilogram yağış düştü. Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte sağanağın belli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Son 1 haftada kentte etkili olan yağışlar, üreticileri olduğu gibi vatandaşları da sevindirdi.

Yağmura çok sevindiklerini belirten vatandaşlardan Şükrü Çapkur, yağmurun toprağa çok iyi geldiğini ve bereket yağdığını belirtti.

Yağmurun çiftçinin yüzünü güldürdüğünü söyleyen vatandaşlardan Remziye Selçuk, yağmurun tarlaya toprağa çok iyi geldiğini ve bundan sonra kar yağarsa toprağa yatak olacağını ifade etti.