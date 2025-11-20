Edirne'de evden ruhsatsız tabancalar ve mühimmat çıktı
Edirne'de bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik bir eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 42 tabanca fişeği, 1 pompalı tüfek ve 13 tüfek fişeği bulundu. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliği için çalışmaların aralıksız sürdüğünü açıkladı.