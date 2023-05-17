Edirne'de evleri su basan vatandaşlar belediyeye isyan etti

Edirne’de aniden başlayan sağanak yağış sonrası evleri sular altında kalan vatandaşlar, yıllardır çözülemeyen alt yapı ve bozuk yol sorunundan dolayı belediyeye seslenerek çözüm istedi.

Edirne’de Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından aniden bastıran şiddetli sağanak yağış su baskınlarını da beraberinde getirdi. Şiddetli yağış dolayısıyla Edirne’de bazı evleri su bastı. Yıllardır çözülemeyen alt yapı sorunu yüzünden evleri yağmur ve lağım suları basan vatandaşlar Belediye Başkanı Recep Gürkan’a seslenerek isyan etti. Mağdur olduklarını söyleyen vatandaşlar belediye yetkililerinin defalarca aramalarına rağmen geri dönüş alamadıklarını ifade etti. Vatandaşlar kendi imkânlarıyla suları boşaltmaya çalıştı.

“Her yağmurda aynı çileyi çekiyoruz”

Diyaliz hastası olan Özge Kısaç, belediye yetkililerini aradıklarını ama bir türlü gelmediklerini belirterek, “Buradan Recep Gürkan’a sesleniyorum. Bizi görsün artık, altyapı mı yapar, ne yapar artık bilmiyorum. Yoldaki pis su olduğu gibi bahçemize geri taştı. Belediye Başkanı Recep Gürkan, bizi görüp duysun artık. Her yağmurda aynı çileyi çekiyoruz. Yazık günahtır, bizimde evlatlarımız var. Belediye artık buraya bir çare bulsun. Kaç defadır arıyorum, sürekli olarak sıraya aldıklarını söylüyorlar. En azından bir araba gönderseydiler, burada biriken suyumuzu çekseydiler. Yazık günah değil mi ailemize, ben bu halde yarın sabah diyalize gireceğim” dedi.

“Ellerini vicdanlarına koysunlar”

Yeni ameliyat olduğunu ve yağmur sularının içinde perişan halde kaldığını ifade eden vatandaşlardan Gülser Kısaç, artık bu sorunlar için bir çare bulunması gerektiğini söyledi. Kısaç, “Yetkiler ellerini vicdanlarına koysunlar bizi bu su baskınlarından artık kurtarsınlar. Seneler oldu, tarih oldu ama bir çare bulunamadı. Sinir hastası ve diyaliz hastası kızımın evine bu sular giriyor. Belediyemizi arıyoruz ama gelip bir müdahalede bulunmuyorlar. Allah rızası için bir yardım etsinler. Oy zamanı benim kapıma geliyorlar. Kendim de kanserden yeni ameliyat oldum. Artık bir çare bulsunlar” diye konuştu.

“Belediye başkanından hiç memnun değilim”

Belediyenin yolu düşünmeden yaptıklarını vurgulayan vatandaşlardan Hülya Tavukçu, bahçesinin lağım sularıyla biriktiğini söyleyerek, “Belediye başkanından hiç memnun değilim, hiç bir şeyle ilgilenmiyor. Oturmuş koltuğuna bakıyor rahatına. Gelsin de görsün bizim halimizi. Burada lağım sularının içindeyiz. Yoldaki ve bahçedeki lağım suları taştı" ifadelerini kullandı.

Diğer vatandaşlar da yıllardır yapılmayan altyapı sorununun arık çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.