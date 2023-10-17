Edirne'de fen fakültesi, yeni öğrencileri için oryantasyon programı düzenledi

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi tarafından 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında biyoloji, fizik, kimya ve matematik programlarına yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencilerine fen fakültesinin ve üniversitenin imkanlarını tanıtan bir oryantasyon programı düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi tarafından oryantasyon programı düzenlendi. Fen Fakültesi idarecilerinin yanında bölüm başkanları, bölüm öğretim elemanları ve üniversitemizin çeşitli merkezlerinden davet edilen konuşmacılar ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Eczacılık Fakültesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu’nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Program, üniversitenin tanıtım videosunun izlenmesinin ardından Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Zaim’in Fakülte tanıtım sunumu ve öğrencilerin sorularını cevaplaması ile devam etti. Oryantasyon programı çerçevesinde Trakya Üniversitesinin imkanlarını tanıtmak üzere Rektörlüğe bağlı merkezlerden davet edilen konuşmacılar, öğrencilere 4 yıllık eğitim-öğretim hayatları boyunca yararlı olacak konularda açıklamalarda bulundu.

Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Öğr. Gör. Özay Ak, Öğrenci Değişim Programları, ikili anlaşmalar ve programlara katılım hakkında istatiksel bilgi verdi. Öğrencilere özellikle Erasmus öğrenim ve staj hareketliliği hakkında bilgi aktarılarak, eğitimlerinin bir kısmını yurt dışında yapmaları ve deneyim kazanmaları konusunda fikir verildi.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Levent Göller, merkezin görev ve sorumluluklarını anlatan sunumunda rehberlik hizmetlerini tanıtmakla beraber bağımlılık çeşitleri ve bağımlılıkla mücadele konusunda öğrencileri bilgilendirdi.

Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi İşveren İlişkileri ve Etkinlik Yönetimi Birim Sorumlusu Öğr. Gör. Ayşe Çelik Taşkın, merkezi tanıtarak yürütülen faaliyetler hakkında öğrencilere bilgi verdi. Öğr. Gör. Ayşe Çelik Taşkın, eğitimlerinin yanında öğrencilerin kariyer gelişimine destek vermek ve farklı kariyer imkanlarına erişimlerini kolaylaştırmak üzere, “Yetenek Kapısı” ve “Ulusal Staj Programı” ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) personeli Belkıs Kaya Çelik, başkanlık bünyesindeki şube müdürlüklerini tanıtarak, öğrencilerin her açıdan gelişimlerinin ve ihtiyaçlarının karışlanmasına yönelik çalıştıklarını belirtti. Belkıs Kaya Çelik ayrıca, kültür, sanat ve spor alanlarında faaliyet gösteren SKS bünyesindeki topluluklardan söz ederek, öğrencilerimizi 23-24 Ekim 2023 tarihinde yapılacak “Topluluklar Buluşuyor” etkinliğine davet etti.

Program öğrenciler için düzenlenen ve Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Karaağaç Yerleşkesindeki Lozan Anıtı ve Doğa Tarihi Müzesi gezilerini kapsayan şehir turu ile sona erdi.