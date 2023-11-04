Edirne'de fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Edirne’de etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi.

Edirne’de öğle saatlerinde başlayan fırtınayla birlikte etkili olan sağanak hazırlıksız yakalananlara zor anlar yaşattı. Fırtına ve sağanağa dışarıda yakalanan vatandaşlar kaçacak yer aradı. Kimisi tarihi çarşılara sığındı, kimisi ise koşarak iş yerlerinin altına geçti. Yağmurdan korunmak isteyen bazı vatandaşlar ise soluğu şemsiye satıcılarında aldı.

Uzun süredir kuraklıkla boğuşan Edirne’de etkili olan yağmur çiftçileri sevindirirken, öte yandan ise aniden etkisini arttırmasıyla şemsiye satıcılarının da yüzü güldü. Özellikle kente gezmeye gelen turistler hem tarihi çarşılara sığındı hem de yağmurdan korunmak için şemsiye satın aldı.

Tarihi Alipaşa Esnafı Burak Öztekin, uzun süredir kuraklıkla boğuşan Edirne’de etkili olan yağmurun bereketiyle geldiğini ve herkesi sevindirdiğini belirtti.

İstanbul’dan Edirne’ye gezmeye gelen Umut Öztürk ise bu havaya hazırlıksız yakalandığını ve kısıtlı zamanı olduğu için de zorlu hava şartlarına rağmen bunu değerlendireceklerini belirtti.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yağış ve fırtına ağaçları köklerinden söktü

Kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, sağanak yağış sonrası Zübeyde Hanım Caddesi’nde devrilen ağaçlar nedeniyle trafik bir süre durdu. Devrilen ağaçlar ekiplerin müdahalesi ve kepçe yardımıyla kaldırıldı. Şiddetli fırtına ve sağanağın 05 Kasım Pazar sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.