Edirne'de genç aşçılar ekşili köfte için yarıştı

Edirne’de düzenlenen "Topraktan Sofraya Gastronomi Festivali"nde lise öğrencileri arasında ekşili köfte yarışması gerçekleştirildi.

Millet Bahçesi’nde düzenlenen festivalin son gününde "Trakya’nın Aşçıları Yarışıyor" etkinliği yapıldı. Yarışmaya Edirne Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kırklareli Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tekirdağ Süleymanpaşa Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. Aşçı adayı öğrenciler, hazırladıkları ekşili köfteleri jürinin beğenisine sundu. Yapılan değerlendirme sonucunda Edirne Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Zeynep Keskin ve Buğra Öztürk birinci oldu. Birinciliği kazanan Zeynep Keskin ve Buğra Öztürk, en lezzetli ekşili köfte yemeğini hazırladıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler.

Program sonunda öğrencilere sertifika ve çeşitli hediyeler verildi.