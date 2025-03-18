Edirne'de göçmen kaçakçısı dur ihtarına uymadı: Yunanistan sınırına doğru yaya olarak kaçtı

Edirne’de dur ihtarına uymayan sürücü yaklaşık 20 kilometre boyunca yaşanan kovalamaca sonucu otomobili yol kenarına bırakarak Yunanistan sınırına doğru yaya olarak 3 kilometre kovalanarak, Meriç Nehri yakınlarında peşini bırakmayan polis memurunca yakalandı. Yakalanan sürücü, kaçak göçmen taşıdığını itiraf etti.

Edinilen bilgiye göre, Edirne’de sivil polis ekiplerinin denetiminde dur ihtarına uymayan sürücü Hüseyin Y.’nin kullandığı PB 7106PT Bulgaristan plakalı otomobil ile son hız kaçmaya başladı.

Yaklaşık 20 kilometre polislerden tehlikeli bir şekilde otomobil ile kaçan sürücü Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında aracı terk ederek Yunanistan sınırına doğru yaya olarak kaçmaya devam etti.

Yaklaşık 3 kilometrede yaya olarak kaçan sürücü Hüseyin Y., dakikalarca peşini bırakmayan polis memurunun mücadelesi sonucu Meriç Nehri yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan sürücü, polise göçmen taşımacılığı yaptığını itiraf etti. Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada sahte pasaportlar bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.