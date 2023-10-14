Edirne'de göçmen kaçakçısı kadın ve suç ortağı tutuklandı

Edirne'de polis kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta 4 kişi yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirtilen biri kadın 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edirne'de göçmen kaçakçısı kadın ve suç ortağı tutuklandı
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Edirne’de polis kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta 4 kişi yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirtilen biri kadın 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele çalışmaları çerçevesinde şüphe üzerine polis kontrol noktasında durdurulan bir araçta 4 Suriye uyruklu göçmen göçmen kaçakçılığı yaptığı belirtilen Medine Ö. İle Adem Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında ise şüphelilerin üzerinde bir miktar para bulundu.

4 Suriye uyruklu göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, araçtaki şüpheli organizatör Medine Ö. ve Adem B. ise göçmen kaçakçılığı suçu çerçevesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.