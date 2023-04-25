Edirne'de gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu

Edirne’de öğle saatlerinde hafif şekilde başlayan ve etkisini artıran gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, sağanak ve gök gürültülü yağışların sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yer yer kuvvetli olmasının beklendiğini duyurmuştu. Uyarılar gerçeğe dönüştü ve beklenen yağış etkili oldu.

Edirne’de öğle saatlerinden itibaren etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Etkisini artıran yağış, zaman zaman yerini doluya bıraktı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kısa sürede yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin tenteleri altına sığınarak yağmurun hafiflemesini bekledi. Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın belli aralıklarla etkili olması bekleniyor.