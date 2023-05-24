Edirne'de gökkuşağı hayran bıraktı

Edirne'de akşam saatlerinde bulutlu havanın ardından ortaya çıkan gökkuşağı hayran bıraktı.

Edirne'de gökkuşağı hayran bıraktı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Edirne’de akşam saatlerinde bulutlu havanın ardından ortaya çıkan gökkuşağı hayran bıraktı.

Edirne’de akşam saatlerinde bulutlu havanın ardından hafif sağanak ve güneşle birlikte gökyüzünde oluşan gökkuşağı görenleri mest etti. Gökkuşağını gören vatandaşlar telefonlarıyla o anları kayda aldı. Şehrin birçok noktasından görülen çift sıra gökkuşağı Edirneli vatandaşlara görsel şölen sundu. Gökkuşağı, yağışın ardından etkisini kaybetmesiyle birlikte gözden kayboldu.

Esma Sultan Okur isimli vatandaş, gökkuşağını görünce hemen video ve fotoğraf çektiğini belirterek, çocukluk zamanlarının aklına geldiğini dile getirdi.