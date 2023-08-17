Edirne'de gümrük kaçağı 260 elektronik sigara ele geçirildi

Edirne’de polis ekipleri şüpheli bir araçta yaptığı aramada gümrük kaçağı 260 adet elektronik sigara ve 35 adet elektronik sigara cihazı ele geçirdi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri görevlilerinin şüpheli bir araçta yaptığı aramada, TAPDK bandrolü ve faturası bulunmayan gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 260 adet elektronik sigara ele geçirildi. Ayrıca 35 adet elektronik sigara cihazına da el konuldu.

Şüpheliler hakkında tahkikat başlatıldı.