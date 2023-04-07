Edirne'de gümrük kaçağı ürünlerle yakalanan tır sürücüsü tutuklandı

Edirne’de polis ekipleri tarafından piyasa değeri 7 buçuk milyon TL olduğu belirlenen gümrük kaçağı ürünlerle yakalanan tır sürücüsü tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan operasyon sonucu gümrük kaçağı ürünlerle yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.Y.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Edirne Adliyesi’ne getirilen şüpheli M.Y. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Olayın geçmişi

Kapıkule Sınır Kapısı’ndan giriş yapan tır, polis ekiplerince otoyol gişelerinde durdurulmuş ve piyasa değeri 7 buçuk milyon TL olduğu belirlenen gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Yapılan aramada gümrük kaçağı 1 milyon 440 bin sigara sarma kağıdı, 1 milyon 512 bin sigara filtresi, 13 bin 400 elektronik sigara, bin 100 markasız gözlük ve 390 hormon ilacı olduğu belirlendi.