Edirne'de halka davul-zurnalı 'Kırkpınar' daveti

Edirne’de bu yıl 664’ncüsü gerçekleştirilecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde görev yapacak 40 kişilik davul zurna ekibi, geleneksel kıyafetleri ile cadde ve sokaklarda gezerek vatandaşları güreşlere davet ediyor.

Edirne’de Sarayiçi Er Meydanı’nda 4 Temmuz Cuma günü başlayacak olan 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde görev yapacak 40 kişilik davul zurna ekibi, geleneksel kıyafetleriyle kentin cadde ve sokaklarında gezerek vatandaşları ve esnafı etkinliklere davet etmeye başladı. Davul-zurna ekibinin gösterisini ilgiyle izleyen vatandaşlar bu anları telefonları ile kaydederken, bazıları ise çalınan ezgilere oyunlarla eşlik etti. Ezgilere dayanamayan vatandaşlar, bahşiş vermeyi de ihmal etmedi.

Bugün çok mutlu olduklarını belirten ekibin şefi Fahrettin Zurnacı, 1-6 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne tüm Edirne esnafını davet ettiklerini belirtti.