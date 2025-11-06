Edirne'de hapis cezası ile aranan 5 kişi yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalanarak tutuklandı.
Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelinde operasyon düzenledi. Operasyonda hırsızlık suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan İ.S., dolandırıcılık suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.Ç., konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan E.S., uyuşturucu madde kullanma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan V.C., trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 11 ay 7 gün hapis cezası bulunan S.K. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.