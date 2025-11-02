Edirne'de hatalı sollama zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı

Edirne’de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne’den Hamzabeyli Sınır Kapısı istikametine seyir halinde olan 34 GJR 76 plakalı tırın sürücüsü sollama yaptığı esnada aracın lastiği patladı. Zincirleme kazanın yaşandığı yolda iki tır ve üç otomobil birbirine girdi. Kazaya karışan otomobillerden biri paramparça olarak yolun kenarına devrilirken, sürücü Ersin Soyaslan olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü ise sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazada yaralanan tır sürücüsü ve araçlardan birinde bulunan bir kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Ersin Arslan’ın cenazesi ise, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.