Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

Edirne'de seyir halinde olan 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı
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sina pırlanta
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Edirne’de seyir halinde olan 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Talatpaşa Mahallesi Güney Çevre yolu Mezbaha Değirmen Sokak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan S.Y. idaresindeki 22 NL 260 plakalı otomobil ile aynı yöne ilerleyen T.K. kontrolündeki 22 ACP 820 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir kişi yaralandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.